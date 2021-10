Uol: Prevent Senior não vai mais usar o kit Covid

#kitcovi

Acordo do plano de saúde foi feito com o MP, divulga o Uol abaixo:

Prevent fecha acordo com MP e se compromete a interromper uso do kit covid

Leonardo Martins (UOL) – A Prevent Senior afirmou ter concordado quase integralmente com o Compromisso de Ajustamento de Conduta do Ministério Público de São Paulo. Entre as ações prometidas pela seguradora, está o compromisso de interromper a distribuição do “kit covid” a pacientes do hospital com suspeita ou confirmação de covid-19.

Os medicamentos que a Promotoria de Saúde do MP incluiu no denominado kit são: cloroquina, hidroxicloroquina, flutaminda, etarnecept, azitromicina, oseltamivir, ivermectina, nitazoxanida, colchicina, zinco, cortidoides, vitaminas e anticoagulantes. (…)

Outro compromisso firmado pela Prevent Senior foi de proibir a trocar do CID (Classificação Internacional de Doenças) dos pacientes dos hospitais e a contratação de um ombudsman, responsável por manejar reclamações e sugestões de beneficiários da Prevent.

(…)

Em tempo: após o maior escândalo da pandemia no Brasil numa empresa privada, num plano de saúde privado….(segue)

Em tempo 2: parou porque sabe que não funciona, nunca funcionou, mas usou em pacientes a torto e à direita.

– oestadoacre