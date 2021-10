Petecão fortalece pré-candidatura com Pacheco na disputa presidencial

#pacheco

Fortalecendo posição – O nome do senador Sérgio Petecão (PSD), pré-candidato ao governo do Acre em 2022, pode ter um impulso político importante se o PSD concretizar a intenção e Rodrigo Pacheco (senador por Minas Gerais e presidente do senado) sair candidato a presidente da república. Petecão teria um âncora nacional para chamar de seu durante a campanha….Se não der certo (Pacheco não concorrer ao Planalto) terá que ficar oscilando entre os possíveis candidatos Bolsonaro, Lula, Moro e outros…abaixo da foto de Petecão, o ato do PSD no Rio de Janeiro, contado pelo Globo – oestadoacre (segue no Em tempo)

RIO — Em primeiro evento após o anúncio de sua filiação ao PSD, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi “convocado” a disputar a presidência da República em 2022. O pedido foi feito pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, presidente da legenda no estado, e pelo ex-ministro Gilberto Kassab, que comanda nacionalmente o partido. As falas foram feitas em uma convenção da sigla, no Rio de Janeiro, que também lançou a pré-candidatura do presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, ao governo estadual.

Logo na abertura da cerimônia, Paes fez uma referência ao desejo da sigla de ter Pacheco como presidenciável no ano que vem. A mudança de partido do senador já é um passo para que isso aconteça. Nesta semana, ele anunciou que está deixando o DEM para aceitar o convite de se filiar ao PSD feito por Kassab, um dos principais defensores de sua candidatura ao Planalto. A cerimônia que vai sacramentar a migração está marcada para a próxima quarta-feira, no Memorial JK, em Brasília. (….)



Em tempo: nada está definido no Acre em relação à disputa para o governo.

