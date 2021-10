Que coisa chata! Noticiar aumento da gasolina (não dá audiência mais!)

#bolsonaro

Não é a Petrobras que aumentou, cidadão…é a política estabelecida por Bolsonaro/Paulo Guedes que decidiu…a Petrobras ainda é uma empresa pública…e só faz o que o governo anarco/ultraliberal/ quer.

Chega a ser chato noticiar aumentos de combustíveis toda semana….nem chama mais atenção nem dá audiência para quem precisa de audiência para ir tocando a vida com os sites da vida, como este aqui. Boslonaro, antes de deixar o cargo – vai pôr o preço do litro da gasolina a R$ 10…Talvez mais que isso…porque não há outra saída com a política adotada pelo governo e imposta à Petrobrás…Atenção: quem definiu a política de preços da gasolina em Dólar não foi a Petrobras…foi é o governo ultraliberal…a empresa apenas implementa.

Então ficamos assim: a gasolina aumentou de novo esta semana e na semana vem, novamente, ela aumenta…, na outra, a mesma coisa…porque é assim que a política do governo definiu…atendendo aos acionistas, ao tal do mercado…que você e eu nem chegamos perto nem ganhamos nada com isso…mas sofremos as consequências.

J R Braña B.