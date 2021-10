Assembleia parabeniza servidores públicos por seu dia

#aleac

divulgaçãoaleac

Presidente Nicolau Júnior e demais parlamentares parabenizam servidores públicos pelo seu dia

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), integrantes da Mesa Diretora e demais parlamentares, parabenizam os servidores pelo dia do servidor público, comemorado na próxima quinta-feira (28), em especial aos da Casa, pelo zelo dedicado à função de levar ao público, através de suas funções diárias, um trabalho voltado ao atendimento da população, buscando sempre promover qualidade de vida e o desenvolvimento da cidadania.

Nicolau Júnior falou sobre a importância do trabalho prestado por cada servidor da Aleac. “Felicito todos os funcionários do Poder Legislativo pelo desempenho de cada um para contribuir com os parlamentares nas mais diversas áreas de atuação. Tudo o que vocês têm feito contribui para o desenvolvimento do nosso Estado e nosso povo. O corpo técnico de servidoras e servidores merece o nosso reconhecimento e aplausos. São vocês que levam essa Casa”.

O Dia do Servidor Público foi criado pelo Conselho Federal do Serviço Público Civil em decorrência do decreto nº 1.713, de 28 de outubro de 1939, que reúne as leis que regem os direitos e deveres dos funcionários públicos. A data comemorativa também se aplica àqueles que exercem suas funções nas esferas estaduais e municipais.

(Andressa Oliveira/ Agência Aleac)