Bolsonarista demitido e fora da Seleção de Volei

Maurício Souza não é mais atleta do Minas Tênis Clube. O clube confirmou a rescisão de contrato com o atleta nesta quarta-feira. A decisão aconteceu após a repercussão, nos últimos dias, das postagens de teor homofóbico realizadas pelo atleta. A pressão dos patrocinadores foi intensa pela sua demissão.

(Há cerca de duas semanas, a DC Comics anunciou que o novo Super-Homem, filho de Clark Kent, se descobrirá bissexual nas próximas edições das histórias em quadrinhos. O assunto, que foi um dos mais comentados do Twitter no dia da divulgação, também movimentou a comunidade do voleibol brasileiro) (Globo.com)

(Após a publicação da editora, Maurício Souza, postou a foto do Super-Homem e fez críticas à decisão da DC. O Minas se manifestou ainda nessa segunda-feira sobre a publicação do jogador. O clube disse que respeitava a liberdade de opinião de cada atleta, mas que não aceitava declarações homofóbicas.) (Globo.com)

O jogador de volei Maurício, bolsonarista de carteirinha, que postou dias atrás comentário homofóbico nas redes sociais foi demitido da equipe do Minas…mas não ficou nisso: o técnico da seleção brasileira de Volei, Renan Dal Zotto, disse que ‘na seleção não há lugar para homofóbicos’.

Em tempo: preconceito homofóbico (racismo de toda espécie) não é liberdade de expressão…é crime!

