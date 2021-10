Papa Francisco se nega a receber Bolsonaro

#papa

De Leonardo Boff

-O Papa se negou receber Bolsonaro. Por mim deveria recebê-lo e dar-lhe uma rigorosa carraspana. Mas ele é solidário com as vítimas e não com seu verdugo.

-Bolsonaro na Itália: na cidade de seus antepassados Anguillara Veneta, o bispo não participará do encontro e os franciscanos vão manter a igreja fechada para o criminal não entrar. O prefeito Sergio Giordani fez saber que está fora por compromissos assumidos e não pode recebê-lo.

