Nada se cria…: ‘O potencial turístico e agronegócio sustentável’

#acre

Em Londres, governador GladsonC dá presente em marchetaria a embaixador (Fred Arruda) e fala em ‘potencial turístico e agronegócio sustentável’. (mais no Em tempo)

-Gratidão ao embaixador do Brasil junto ao Reino Unido, Fred Arruda, e equipe, por me receber nesta tarde, aqui em Londres (obrigação do embaixador receber um governador do seu país – oestadoacre). Conversamos sobre o potencial turístico e de agronegócio sustentável do nosso estado e presenteei o embaixador com um lindo produto acreano feito em marchetaria – escreveu o governador na rede social

Em tempo: é a velha promessa da rota de negócios e desenvolvimento para o Acre que não saem do discurso e dos cliques das fotos….e que se repete de tempos e tempos com os plantonistas do Palácio Rio Branco…Mas agora é a vez de GladsonC e tá tudo certo…está?..Nada se cria…tudo se repete…. – oestadoacre