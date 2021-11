Deltan quer entrar no clube da política (Surpreso?)

#deltan

O procurador do MPF, Deltan Dalagnol – ex-chefe da Lava Jato, anuncia que está deixando o ministério público federal para entrar na política…quer agora entrar na roda e fazer parte do clube….não resta dúvida que o Congresso ficará pior com Deltan e Moro, caso esses falsos moralistas consigam se eleger….eles piorariam ainda mais o pensamento reacionário que domina e (pre)domina no parlamento brasileiro.

Em tempo: temos que lembrar e agradecer por muito tempo The Intercept, que escancarou os áudios e mensagens do Telegram das ilegalidades, várias anuladas pelo STF – cometidas pela operação no Paraná.

J R Braña B.