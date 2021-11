Vice Rocha mela passeio de GladsonC pelo Soho

#soho

Quem vai a Londres tem que ir ao Soho, o bairro de curtição mais badalado da Inglaterra…talvez o mais badalado do mundo…comida, festa, pubs, bebida, pessoas de tudo quanto é jeito e modas…lojas para compras e muita, muita gente diferente de nós aqui do Acre….tanto que lá, você do Acre, se sente único…e isso pode ser uma vantagem…ou não…depende….Ir ao Soho é uma experiência de vida….ainda mais na cidade mãe e inventora do Capitalismo.

Pois bem: o cidadão GladsonC (que está governador) gosta de curtição e não nega…com certeza, nesses dias de Londres, não deixaria de dar uma passadinha no Soho….pero, os ‘problemas’ causados aqui pelo seu vice – que anda com a guilhotina afiada – podem ter frustrados os seus planos no tempo livre das agendas oficiais…Como se sabe, preocupação não combina com diversão né, excelência?! Mas GladsonC não depende de governo para voltar ao Soho e ficar o tempo que quiser…..

J R Braña B.