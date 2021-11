Em um mês a lista dos ‘neomensaleiros’ do Orçamento secreto

#neomensaleiros

A referência aos ‘neomensaleiros’ é do jornalista Josias de Souza após a ministra do STF, Rosa Weber, determinar a suspensão da liberação das emendas secretas do orçamento e também exigir que seja do conhecimento de todos a relação dos pedidos dos parlamentares e a destinação dos recursos fiquem disponíveis em ma internet para garantir a máxima publicidade.

Traduzindo: em 30 dias saberemos os acordos, os detalhes da liberação das emendas secretas entre o governo federal e os neomensaleiros….tudo na calada da noite…Vamos então saber quem são ‘neomensaleiros’ da bancada do Acre que bateram na porta do gabinete de Artur Lira.

A escuridão e o Centrão são as armas secretas do Planalto na compra desavergonhada de parlamentares…tudo com recursos da população.

