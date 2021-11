Dep Edvaldo, ISE: ‘Governo precisa decidir’

#ise

‘O governo precisa tomar a decisão política, para que sua equipe encontre a solução jurídica que garanta a permanência dos servidores do ISE, diz Edvaldo

Durante audiência pública que discutiu a situação funcional dos servidores provisórios do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) defendeu que a permanência dos trabalhadores na administração pública. Edvaldo acompanhou a sugestão do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Gehlen Diniz.

Gehlen Diniz afirmou que este profissionais podem continuar nos cargos. Para isso, a Assembleia precisa aprovar uma lei semelhante à aprovada para garantir os trabalhadores do Instituto de Gestão de Saúde (Igesac). Nesse sentido, Edvaldo pontuou: “Os governos anteriores tiveram sensibilidade, procuraram mantê-los dentro do sistema e o atual governo tem que continuar encontrando um jeito de mantê-los. Eu me somo aqui 100% com a proposta apresentada pelo presidente da CCJ, deputado Gehlen. Estamos juntos para encontrarmos uma solução, mas para termos solução, é preciso ter vontade política de resolver. Depende de uma decisão política do governador. ”.

A audiência pública foi sugerida por Edvaldo Magalhães, presidente da Comissão de Serviço Público; Gehlen Diniz, presidente da Comissão de Constituição e Justiça; e Cadmiel Bomfim, presidente da Comissão de Segurança Pública. O requerimento foi aprovado pelos 24 deputados.