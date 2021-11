Na Nicarágua dá manchete; no Brasil, não!

#nicarágua

Em tempo: em 2018 prenderam um opositor (Lula) para que o atual presidente Bolsonaro vencesse as eleições….e O Globo não deu manchete preocupado com o opositor preso….claro, na Nicarágua venceu um governo de esquerda…por isso essa preocupação ‘democrática’ toda do jornal do Rio de Janeiro. (segue…)

Em tempo 2: Pedro Castillo, presidente do Peru eleito há pouco tempo – não reconhece a eleição de Daniel Ortega, na Nicarágua…O professor Pedro Castillo começa a querer servir a dois senhores…vai se complicar… –

J R Braña B.