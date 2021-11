30 mil toneladas de roupas jogadas no Deserto de Atacama (v)

#atacama

Poluição…

39.000 toneladas de ropa se amontan en el desierto de Atacama, en Chile

Una montaña de residuos de la ‘moda rápida’ crece en el desierto de Atacama en Chile: un símbolo de cómo la producción masiva de ropa está contaminando el mundo….assista abaixo imagens da RT:

39.000 toneladas de ropa se amontan en el desierto de Atacama en Chile Una montaña de residuos de la ‘moda rápida’ crece en el desierto de Atacama en Chile: un símbolo de cómo la producción masiva de ropa está contaminando el mundo pic.twitter.com/Fj8W4lUukD — RT en Español (@ActualidadRT) November 14, 2021

Em tempo: do Acre ao Chile (e ao Deserto do Atacama) é muito fácil….Pela Rodovia do Pacífico, Peru…e Chile…tudo de automóvel (quando a fronteira do Peru abrir, claro) – oestadoacre