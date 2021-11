#sena

Em Sena Madureira o fim de semana foi de briga em boteco e tiroteio em festa de rodeio….não dá pra ser diferente num município onde o poder público não investe em cultura coletiva….nos bairros e na comunidade….depois não compreendem as causas da violência. Acham que podem resolver tudo com polícia e repressão….Lamentável…bom somente para o noticiário porta de delegacia, que faz a festa com esse tipo de acontecimento.

oestadoacre