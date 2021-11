#agronegócio

A China deu mesmo um chega-pra-lá no governo Bolsonaro e mantém a suspensão da compra da carne brasileira…Até o fim do ano as perdas vão ultrapassar os 10 Bi em transações, segundo o setor…resultado político: dificilmente o agronegócio investirá novamente numa campanha eleitoral do mito, que passeia em Dubai….ninguém investe para ter prejuízos….Ah, mesmo assim, o preço da carne não reduz por aqui… preferem perder do que atender as necessidades do mercado interno.

(oestadoacre)