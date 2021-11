Modo Natal super ativado…Deixe cair a ficha…♫♫♫

#natal2021

Para você cair na real e saber que já vivemos o Natal…que é um momento, um instante…um estado de espírito…de humanidade…aproveitemos! E com essa música de John Lennon, War Is Over (A Guerra Acabou)…e a Guerra não acabou…a guerra contra o desemprego segue, a guerra contra a desigualdade, idem..a guerra da solidão, então…Demais essa música…!

J R Braña B.

Não ouviu as músicas que abriram o Natal 2021 oestadoacre?..abaixo

1 – Modo ativado…

2 – Contagem regressiva…

3 – Último Natal

4 – Graças a Deus é Natal!

