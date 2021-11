Professor Claúdio Ezequiel…’Não é bondade nem presente’

#professor

Do professor Cláudio Ezequiel, ex-presidente do Sinteac, sobre os 16 mil de abono que o governo anunciou aos professores

-Não existe bondade muito menos presente. Na verdade o que tem é muita cobrança por parte dos sindicatos dos professores e funcionários administrativos de escola e dos parlamentares Daniel Zen e Edvaldo Magalhães. Que afirmam que essa grana deveria ter sido pago há muito tempo e só estão fazendo isso agora porque não conseguiram mais esconder as informações do caixa que existe. Tem algumas situações que precisamos comprender: primeiro, com o novo FUNDEB ouve um aumento nos repasses constitucionais para a educação. Segundo, com as escolas paralisadas devido a pandemia não ouve despesa com manutenção e merenda e outros serviços. Terceiro as inúmeras pressões da nossa categoria por melhorias salariais. Desta forma, se não dessem o abono o governo não cumpriria a obrigatoriedade de investir os 25% na educação e sem o cumprimento dessa obrigatoriedade constitucional o governo não aprovaria suas contas no TCE. E tem mais, isso é somente deste ano, porque o do ano passado o gato comeu.