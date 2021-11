#abonoprofessores

As prefeituras da capital e a do município de Sena Madureira devem definir ainda hoje os valores do abono das sobras do Fundeb e o consequente rateio entre os professores das duas redes municipais. A informação foi dada a oestadoacre pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e pelo secretário de Educação de Sena, Altemir Lira.