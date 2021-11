Flaviano Melo dá o mote aos seguidores: Adeus Bolsonaro

#Flaviano

-Bolsonaro?

-Muito Fraco…

-GladsonC?

-Precisa melhorar

MBittar?

-Um traidor (não é ninguém de esquerda que está dizendo…é Flaviano Melo)

-JV?

-Tenta entrar no jogo

-Petecão?

-Tem que correr…

Bocalom?

-Melhorar…

As declarações foram dadas ao repórter Luciano Tavares (noticiasdahora) e mostram que o MDB não vai caminhar com Bolsonaro nas presidenciais, pelo menos aqui no Acre…Também não foi à-toa que Flaviano pediu ao deputado bolsonarista Duarte que deixe o partido de Ulisses Guimarães, pegue a viola e vá cantar noutra freguesia.

Como diz minha amiga Angélica Paiva, Flaviano é o político mais talentoso do Acre….eu acrescento. ‘FlaBiano’ (imitando a fala dele) é um ninja…40 anos de praia….

J R Braña B.