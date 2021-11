#sensacionalista

Do Sensacionalista (Grupo Globo)

Em tempo: Renato Bolsonarista Gaúcho, por Vicente Portela (via TT da Hilde)….

–A derrota não foi do Fla, foi do bolsonarismo! “Renato Gaúcho provou q o culto à estupidez e à ignorância,q a burrice sistêmica,q a aversão ao estudo e à cultura são a receita p/o fracasso. Renato é símbolo do bolsonarismo e, por isso, é tb símbolo do fracasso. (Vicente Portella)

