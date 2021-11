Bom dia… Pix Saque já está valendo

#bomdia

OGlobo

Pix Saque começa hoje: comércio vê nova ferramenta como chamariz para clientes, mas teme por segurança

Consumidores poderão retirar dinheiro em lojas, padarias e mercados. Para BC, recurso amplia capilaridade das transações. Pix troco também entra em vigor

BRASÍLIA — Duas novas funcionalidades do Pix entram em vigor hoje. Os chamados Pix Saque e Pix Troco permitirão que os brasileiros saquem dinheiro vivo em lojas e outros estabelecimentos comerciais, como padarias e mercados, como num caixa eletrônico.

A novidade é vista por comerciantes como um chamariz para atrair clientes, que podem aproveitar a transação para fazer uma compra e, assim, impulsionar o faturamento do varejo. Mas há preocupações com a segurança, sendo o temor de furtos e roubos a principal delas.

O Pix Saque funcionará assim: o cliente fará um Pix para uma loja. A atendente, então, dará esse valor em dinheiro vivo ao consumidor, sem a necessidade que ele compre qualquer item. No Pix Troco, o cliente faz uma compra com Pix, transferindo ao estabelecimento um valor maior que o preço do produto. A diferença entre o valor da mercadoria e o transferido é devolvida em dinheiro, como um troco. (…) Adoção por padarias e lojas será opcional. (…)