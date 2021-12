Abono aos professores da prefeitura da capital será 9,5 mil

#pmrb

Vídeo

O prefeito Tião Bocalom definiu com sua equipe o abono para os professores da rede municipal com recursos do Fundeb. Os 1.543 professores, coordenadores pedagógicos e gestores, que estão inseridos nos 70% do Fundo, receberão R$ 9.500 mil divididos em duas vezes. A primeira parcela de R$ 4.750 mil será paga dia 20 de dezembro e a segunda, de R$ 4.750 mil, dia 30 de dezembro.

Os 1.193 servidores classificados como pessoal de apoio vão receber R$ 7.000 mil. A primeira parcela de R$ 3.500 mil, dia 25 de janeiro e a segunda, de R$ 3.500 mil, dia 10 de fevereiro. Essa decisão foi tomada após a gestão pedir parecer do Tribunal de Contas do Estado sobre o abono e este ter sido favorável.(…)

(PMRB)