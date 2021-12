Aliado diz que André Mendonça deu ‘resposta treinada’

#stf

247

O deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), futuro líder da bancada evangélica e aliado de André Mendonça, admitiu que o novo ministro não falou a verdade ao responder ao senador Fabiano Contarato, para garantir a aprovação de seu nome

“O que ele falou é que defende garantias e direitos constitucionais. Na Constituição não consta garantia nenhuma de direitos civis de pessoas do mesmo sexo. O que a Constituição garante é de homem e mulher”, afirma Cavalcante. A declaração demonstra que André Mendonça mentiu durante a sabatina e usou um artifício para evitar desgaste com senadores progressistas e garantir a aprovação de seu nome. (…)

Em tempo: a sorte é que o mundo não anda em linha reta, como pensam as religiões em geral….O STF vai tomando uma conformação preocupante…as religiões são péssimas, para dizer o mínimo – para as sociedade e as civilizações… – oestadoacre