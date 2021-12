Disputa ao senado: GladsonC mira o próximo presidente

#senado

Traduzindo o ‘lava mãos’ do governador

Print do ac

O governador GladsonC já sabe que dificilmente Lula perde a eleição para presidente – só se houver muita picaretagem como houve em 2018, com Sérgio ‘Malandro’ Moro prendendo Lula para não vencer as eleições e depois virando ministro de Bolsonaro…Claro que já se percebe armação da mídia de classe e sua elite para cima do ex-presidente…Não é à toa que a Globo já entrou na campanha do ex-juiz parcial que quebrou a engenharia nacional e levou milhares ao desemprego…mas enfim…

GladsonC, caso se reeleja governador no Acre, precisará de um interlocutor com o planalto…num potencial governo Lula, MBittar retornará à sua bolacha-quebrada política mesmo ainda tendo um ‘século’ de mandato no paraíso azul…Jorge Viana, que tem boa relação com sua excelência, então, é o nome que o governador está pensando com seus botões….e aqui para nós, o Acre precisa corrigir o desastre MBittar, fruto da última disputa..Além disso, os nomes da direita e extrema-direita do Acre ao posto do senado, sondado nas pesquisas – estão aquém da tradição política e história do Acre….

J R BrañaB.