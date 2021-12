ZHO: Confusão no concurso do ISE em Sena

#ConcursoISE

Xiiii!

Em Sena Madureira o concurso do ISE (Instituto Social Educativo), cujas provas foram aplicadas no domingo, acabou em protesto e vários recursos de participantes estão em andamento. Segundo consta, em duas turmas teriam havido troca de provas na hora da entrega, por engano, dizem, e quando as mesmas foram entregue já não estariam mais lacradas. No município foram inscritos no certame cerca de 2,4 mil concorrentes.

Com a palavra, os responsáveis pelo concurso…

(ZHO, de Sena)…segue o Em tempo

Em tempo: acabou encanto…