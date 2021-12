Prefeito Bocalom corta o cabelo…(estado flow!)

#carecas

Somente os carecas compreendem essa importância…de sentar à cadeira do salão e aparatar o que pouco se tem….psicologicamente faz um efeito incompreensível aos que têm muito cabelo…aliás, os salões, as barbearias são divãs…têm significado e dão prazer…você esquece o mundo lá fora…vai ao estado de flow, como dizem os especialistas. Eu criei o meu próprio divã em casa em busca do momento flow…convenci Deyse aprender no youtube e agora é ela que corta, 0800 – os meus cachos…toda semana…e é uma terapia abençoada…!

J R Braña B.