Governador vai à Aleac e anuncia abono Educação (14, 12 e 10 mil)

No plenário da ALEAC governador entrega projeto do abono e presidente garante celeridade para aprovação

O projeto que garante o pagamento de abono para os trabalhadores da educação do Estado já está com o legislativo. No final da tarde desta sexta-feira (10), o governador Gladson Cameli, acompanhado pela secretária de Educação Socorro Neri, o procurador João Paulo Setti e o secretário de governo Alisson Bestene, entregou ao presidente da Assembléia Legislativa, deputado Nicolau Junior, na presença dos também deputados Luiz Gonzaga, André Vale, Wagner Felipe e Antônio Pedro, o projeto para o pagamento do benefício.

A matéria governamental pede autorização para pagar aos trabalhadores um abono total de R$ 161 milhões, divididos para quase quinze mil servidores.

“O nosso governo respeita todas as opiniões e nesse processo todos puderam constatar o que digo. Estou aqui entregando o projeto pedindo autorização desta Casa, que tanto respeito, para repassar esses valores e tornar o natal e ano novo de milhares de famílias bem melhor”, disse o governador.

O presidente Nicolau Junior agradeceu a visita do chefe do executivo e garantiu que a matéria vai tramitar na maior celeridade possível para garantir que o dinheiro caia na conta dos servidores antes do natal. Ele ainda lembrou que o governador aumentou o valor das emendas individuais de todos os 24 deputados e agradeceu pelo apoio que a Casa tem recebido.

“ Nunca vi um governo tão democrático, tão acessível. O governador Gladson vem conduzindo os rumos do nosso Estado de forma transparente, e aqui hoje vemos mais um grande gesto. Esse parlamento vai se dedicar a esse projeto com a atenção que ele merece. Obrigado governador pela parceria e pelo respeito”, disse o presidente.

Os valores

O abono vai contemplar 14.551 servidores com os seguintes valores

Professores: R$ 14 mil

Nível médio R$ 12 mil

Pessoal de apoio R$ 10 mil

