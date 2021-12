Modo Natal oestadoacre: ‘Já está parecendo o Natal…’♪♪♪

#modonatal2021

Essa música já foi gravada por várias vozes…hoje é na voz de Michael Bublé…’It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas‘(Está começando a se parecer muito com o Natal)…Diz trecho: ‘Em todo lugar que você vai….há uma árvore no Grand Hotel…Uma no parque também…//Logo os sinos vão badalar….//É a canção que você canta//Dentro do seu coração//…..Ouça…

Não ouviu a música que ativou o Modo Natal 2021 oestadoacre?…abaixo ela e as outras…

1 – Modo ativado…

2 – Papai Noel não vem…

3 – Último Natal

4 – Graças a Deus é Natal!

5 – Sozinho no Natal

6 – É Natal! Em português de Portugal

7 – Blin Blon…

8 – O futuro começa agora

9 – Feliz Navidad..

10 – Tempo iluminado

11 – Deixe cair a ficha

12 – Frank Sinatra…’Deixe Nevar’

13 – Noite sagrada

14 – Voltando para casa…

15 – Então, é Natal! Feliche!

16 – Eu preciso de você, Natal!

17 – A canção do Natal

18 – Passeio de trenó…

J R Braña B.