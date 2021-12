Bom dia! Vão usar ‘deep fake’ nas eleições? (v)

#bomdia

Começou na Espanha, num site de uma galera de lá…e já chegou aqui…Bruno Sartori é o craque do Deep Fake (profundamente falso) no Brasil…assista…parece ser o ex-juiz parcial falando, mas não é…é tudo voz tecnológica…criada no computador…com programas…e se isso for usado na campanha eleitoral para confundir as pessoas….??? A eleição passada, as fakes/mentiras – deram as cartas… Desafio do momento…assista

Essa voz não é de um imitador do Sérgio Mora. Ela foi criada 100% com inteligência artificial. É só um computador falando. O vídeo foi manipulado com deepfake para fazer a sincronia labial com a voz. Essa tecnologia pode ser utilizada durante as eleições. Já pensou no estrago? pic.twitter.com/swZBLlmrfB — Bruno Sartori (@brunnosarttori) December 15, 2021