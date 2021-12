Disputa pelo governo: Muda tudo daqui em diante (v)

#governoacre

! – GladsonC, antes da Operação da PF, que fez buscas inéditas na casa de um governador acreano – corria leve e solto..sem muitos obstáculos rumo à reeleição…2 – Agora, o cenário começa mudar...3 – As ruas não falam de outra coisa senão ‘ a polícia federal na casa do governador’…4 – Do boteco ao salão de espera da Fundação...5 – Nunca um governador do Acre teve sua casa ‘visitada’ pela polícia…mesmo que em alguns governos do passado houvessem muitos motivos para isso…6 – Os adversários fazem a festa…7- É natural…os do governo fizeram a festa quando os hoje oposição passaram pelos constrangimentos em época de situação…8 – O perigo de aplaudir situação dessa natureza é que uma hora ela pode chegar em você que está no poder…9 – Por enquanto não se conhece nenhuma acusação concreta contra a figura do governador, mas sim ao seu governo…a alguns de seus subordinados ..10 – Sua excelência disse que está ‘em paz’…11 – A presunção da inocência a ele está garantida…a lei garante…12 – No lavajatismo de Curitiba esse princípio elementar não foi respeitado e deu no que deu: Bolsonaro presidente e o Brasil no fundo do poço…13 – Os concorrentes de GladsonC ao governo, de fato, agora entraram no jogo…14 – O conforto do governador acabou…15 – É assim a política…a vida…essa eterna oscilação entre ir e vir…entre o bom e o ruim..entre o claro e o escuro..16 – O discurso do governador, abaixo, foi completamente combinado…ele não falou para os deputados na sessão solene da UFAC…ele falou para o público, com pessoas de vários municípios presente..e o discurso estava escrito..cumpriu um script e se orientou por ele…17 – E não quebrou o protocolo, como havia insinuado logo no começo…Mas ele sabe que o jogo pelo Palácio Rio Branco, a partir de agora, será diferente! Abaixo o discurso do governador GladsonC:

J R Braña B.