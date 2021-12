Prefeito chuta o balde e intervem no transporte público

#transportepúblico

Péssima qualidade oferecida aos usuários de Rio Branco sempre foi a marca registrada do transporte público oferecido na capital…essas empresas e outras (com a omissão do poder público) nunca tiveram o menor pudor em vender caro um serviço precário, desconfortável e sem falar na anarquia dos horários…ninguém nunca sabe a que horas vai passar o busão…é um vexame esse serviços em Rio Branco…E Bocalom, o prefeito, concorda:

-Todos nós sabemos a situação de calamidade que está o nosso transporte público de Rio Branco. É uma coisa que já vem de muito tempo. Há muito tempo se exigiu mudanças no transporte público e infelizmente outras gestões não tomaram as providências devidas. Não dá mais continuar assim – disse o prefeito durante coletiva nesta manhã.

Não dá mesmo!..O transporte coletivo de Rio Branco sempre foi uma vergonha…Bocalom foi há pouco na Europa e deve ter visto o funcionamento do serviço público de transporte por lá…deve ter sentido vergonha…não é para menos e faz muito bem chutar o balde e procurar novas empresas para ver se a coisa anda…Começar do zero!…Esse transporte público de Rio Branco não existe!

Em tempo: Transporte público em Rio Branco: horário certo e conforto…a população nunca soube o que é isso! Mais de um século de uma cidade que sequer aprendeu a oferecer um serviço digno de busão…é muito atraso…!

J R Braña B.