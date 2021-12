#luzes

Não há justificativa para tanta demora em acender as luzes de Natal nos sítios públicos de Rio Branco…as cidades pelo mundo começam ser iluminadas um mês, dois meses antes do Natal…aqui, faltando apenas cinco dias para 25-D é que são acesas…Mais de 3 milhões os custos para pôr as lâmpadas no Palácio!..Pra ficarem apenas alguns dias…O poder público no Acre ainda não entendeu estes momentos de finais de ano…Ou entendeu muito!

