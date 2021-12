EUA, quarta: Mais de 2 mil mortes por covid (90% não vacinados)

#eua

Repórter Renato Souza (@reporterenato) – R7

-22 DE DEZEMBRO: Estados Unidos registram 243.693 novos casos de covid-19 e 2.056 mortes em apenas 24 horas. 593 pessoas deram entrada no hospital e um estado não repassou os dados.

-De acordo com o CDC, mais de 90% dos mortos não estavam vacinados. Até o momento, 61% da população dos EUA tomou as duas doses da vacina. No Brasil, a porcentagem total de vacinados está em 66%.

-Luxemburgo proíbe que não vacinados trabalhem ou recebam salários das empresas do país.

