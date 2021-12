DataFolha: 44% teme que Brasil vire comunista após eleição

#cartacapital

A opinião é majoritária entre aqueles que planejam votar pela reeleição de Bolsonaro no ano que vem

44% dos brasileiros temem que o Brasil se torne um país comunista com as próximas eleições. A resposta, ainda que minoritária, foi registrada em pesquisa Datafolha realizada entre os dias 13 a 16 de dezembro com 3.666 entrevistados de 16 anos ou mais em 191 municípios de todo o país. A opinião é majoritária entre aqueles que planejam votar pela reeleição de Bolsonaro no ano que vem (61%). No entanto, a maioria dos entrevistados (50%) discorda da possibilidade.(…) Íntegra da matéria aqui para assinantes

Em tempo: só pode ser uma patologia incurável essa no Brasil…pessoas completamente sem noção…burras, na verdade.

J R Braña B.