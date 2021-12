#bispotutu

O Bispo Desmond Tutu esperou passar o Natal para ir embora deste planeta…o Arco, como era carinhosamente chamado na África do Sul, foi um dos indispensáveis na luta contra o apartheid…e essa música de Gil (Oração Pela Libertação da África do Sul ) o reconhece para sempre… verso fundamental: ‘Salve a batina do Bispo Tutu…’…Viva a África!…O solo de Serginho, que morou na África do Sul…ouça…

J R Braña B.