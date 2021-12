#bomdia

-Se aumentarmos os salários e a doença (Covid-19) voltar, QUEBRAMOS!”, alertou o ministro da Economia Paulo Guedes a Bolsonaro e a um grupo de outros ministros, revela Lauro Jardim na sua coluna em O Globo desta quarta.

Em tempo: o pior ministro da Economia do Brasil de todos os tempos falando é o mesmo que faliu milhões de famílias no país em seus orçamentos com sua antipolítica econômica anarco-liberal. – J R Braña B.