Bom dia! Sem carta e sem reforma…

#bomdia

Lula avisa que vai revogar reforma trabalhista, que gerou emprego zero e só piorou os salários e as condições sociais dos trabalhadores, e que não fará carta ao ‘Povo Brasileiro’, como fez da primeira vez que se elegeu…Na verdade essa tal carta nunca foi ao povo, mas ao mercado, aos ricos…que assegurou que o seu governo não tocaria nas estruturas e nos privilégios do sistema econômico…como nunca tocou…(Em editorial há dois dias o Estadão, jornal conservador paulista que representa a elite daquele estado, já começou a reclamar dessa declaração)

oestadoacre