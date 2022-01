#bomdia

Chega ao Brasil o primeiro lote de vacina Pfizer para crianças que, entre 5 e 11 anos, serão imunizadas com as primeiras 1,248 milhão de doses. É pouco ainda, mas já é um começo…afinal de contas, o governo Bolsonaro/Queiroga fez de tudo para atrasar a vacinação das crianças….Percebeu, né?! O covid-19 entrou em pauta novamente com força porque os casos de contaminação começaram a aumentar…inclusive aqui em Rio Branco…

oestadoacre