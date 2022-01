Quais critérios deveriam ser exigidos para oficiais PMs?

#oficiais

O deputado Gehlen Diniz (PP) entrou numa polêmica ao propor extinção da formação em Direito para oficiais da Polícia. Mas quais critérios deveriam ser utilizados para que um PM chegasse ao oficialato? Vamos imaginar alguns…:

1 – Ser dos quadros da PM, claro…

2 – Ter reputação ilibada

3 – Não ter cometido crimes (tortura, prisão ilegal, abuso de autoridade, corrupção, assassinato)

4 – Defender uma Polícia Cidadã e não violenta

5 – Defender uma Polícia do Estado e não de um governo

6 – Ter ao menos um curso de ensino superior

7 – Defender a desmilitarização da PM (seria um avanço civilizatório)

Com esses requisitos preenchidos, quem sabe – a exigência de formação em Direito seria até uma afronta, uma coisa descabida…porque alguém poderia questionar: por que exigência só em Direito e não uma formação em Direitos Humanos, em Ciências, em Filosofia, ADM ou em Tecnologias? Pois é…

Gehlen Diniz perdeu uma grande oportunidade política do seu mandato de pôr esse debate sobre o comando da PM na ordem dia de uma forma inteligente e que apontasse para avanços de civilidade na instituição policial…mas ficou apenas no superficial…e acabou que chamou contra si a sanha corporativa dos que querem manter as coisas do jeito como estão…

J R Braña B.