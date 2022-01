#bomdia

O setor elétrico lucrou em 2021 mais de 40 Bi…mesmo com toda crise (hídrica, pandemia etc…)…traduzindo: crise mesmo só para quem paga boletos e para quem não consegue um trabalho….Só a receita da Energisa, segundo o Valor, nos últimos três meses de 2021 (out-nov-dez) foi de 7,8 bilhões, alta de 59%…..e aí você pode perguntar…E por que não tem mais o Luz Para Todos, que atendia rincões do Acre e do Brasil sem energia?…Nem precisa de pista para entender…

oestadoacre