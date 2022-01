#pisoprofessores

Dep Perpétua

-Por obrigação constitucional a Lei do Piso do Magistério, 11.738/2008 obriga reajuste de 33,2% em Janeiro. Bolsonaro ameaçou impedir o reajuste. Nós bancada da Educação denunciamos. Ou governo cumpria a Lei ou iríamos à Justiça. A lei será cumprida e o piso do Magistério reajustado.

Em tempo: governo do Acre ‘guilhota‘ gratificação de professores

oestadoacre