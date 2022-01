Bom dia…! Único…

#bomdia!

Brasil é o único país do mundo entre os produtores de petróleo que não comemora o aumento no preço do barril no mercado internacional…A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, veja só, já avalia que o preço do combustível está defasado em 9%…os acionistas da Petrobras, maioria de estrangeiros que ganha com os aumentos constantes (devido à política adotada por Temer e seguida por Bolsonaro), pressionam para atualizar os preços…e ainda há otários, com dificuldade em abastecer o carro e comprar comida dolarizada no supermercado, que vai votar de novo no ‘mito’…os sem noção (burros mesmo) são uns 24%, segundo as pesquisas.

J R Braña B.