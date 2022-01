Reinaldo c… na cabeça do ex-juiz (vídeo)

#ex-juiz

Vídeo

Jornalista Reinaldo Azevedo c… em cima do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Lula sem provas…‘eu comandei a lava jato’, diz o boçal…como um juiz pode comandar uma operação? Um juiz tem que ser neutro…não pode acusar nem defender…isso cabe ao MP e à defesa do réu. Ah…esse ex-juiz parcial, quando visitou Rio Branco, ouviu declarações de acreanos idiotas…tipo…’Moro, eu te amo…’ Acredite! Foi na frente do Palácio…

Em tempo: Reinaldo cunhou o termo ‘Petralha’…não pode ser acusado de ser petista.

oestadoacre