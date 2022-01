#floriantosilva

Seu Floriano da Silva, 84, morre em Sena Madureira após parada cardíaca..Ele foi o criador, junto à dona Jandira(em lembrança) da primeira rádio comunitária do Acre em alto falantes nos postes e sintonizava nos radinhos do município..um gênio do seu tempo. pic.twitter.com/cmnMdjjQoK

— J R Braña B. (@jrbrana) January 29, 2022