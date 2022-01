Reajuste aos professores será de 51% (se Gov agir corretamente)

#professores

Com o aumento do Fundeb 20-21 (e a previsão para 22) o aumento mínimo no salário base dos professores do Acre deveria ser de 51%. Quem afirma é o professor e ex-secretário de educação do município de Rio Branco, Cláudio Ezequiel. ‘Se o governo GladsonC não reajustar o piso dos professores em 51% o abano salarial no final do ano será de pelo menos 25 mil para cada professor’. Em dezembro os professores receberam 14 mil (com recolhimento do IR) e que se tivesse sido incorporado aos salários representaria um aumento de 27%, o que seria, a longo prazo, para efeito de aposentadoria inclusive, muito mais vantajoso que o abano pago de uma vez só.

Aqui um documento técnico com explicações importantes a todos os professores e trabalhadores em Educação e que sustenta a manchete deste post – Fundeb, aqui – leia…Doc em PDF

