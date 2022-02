Prefeito de Xapuri ganha mais que o prefeito da capital (Viva!)

#prefeito

20 mil Reais (mais de 3,7 mil Dólares…salário de doutores numa universidade)

Quanto recebe ao mês um professor da rede municipal de Xapuri? Quanto recebe um servidor de um posto de saúde de Xapuri?…Quanto recebe um funcionário de uma lojinha do comércio de Xapuri? Quem publicou o salário do prefeito da terra de Chico Mendes foi o repórter Raimari Cardoso, do ac…Vamos ver quanto recebem os outros prefeitos dos municípios paupérrimos do Acre…(fora as diárias, gasolina etc…) Agora vá ver a quantas andas a situação social, econômica desses municípios….E a população só olha e não faz nada…

Anote: na hora que forem obrigados a dar o aumento de 33% no piso paupérrimo dos professores vão dizer que a prefeitura não tem como arcar…

J R Braña B.