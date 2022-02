Educação: Presidente da Aleac prestigia posse em Capixaba

#aleac

Nicolau prestigia posse do novo coordenador do núcleo de Educação em Capixaba

Sangue novo na Educação em Capixaba. Na manhã desta quarta-feira (2), o novo coordenador do Núcleo de Educação Estadual no município , Ocimar Pereira Xavier, tomou posse no cargo. O presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Junior e a secretária de Educação, Socorro Neri, prestigiaram o ato. Professor e ex secretário de educação de Capixaba, Ocimar disse que começa um novo ciclo na região, e destacou o apoio recebido do presidente da ALEAC ao longo de sua trajetória na educação.

“Cumprimento o deputado Nicolau pelo belíssimo trabalho que vem realizando na Assembléia Legislativa e lembro que ele teve participação fundamental para aprovação do abono do pessoal da educação. É um político jovem, mas que já tem muito trabalho prestado no nosso Estado”, disse o novo coordenador.

Nicolau agradeceu a acolhida e falou que tem por Capixaba um carinho especial.

“Tenho aqui muitos amigos. Capixaba é uma cidade promissora e a chegada do Ocimar nessa função nos dar a certeza de que a educação vai avançar ainda mais. Sabemos dos desafios para iniciar um ano letivo durante a pandemia, mas acredito na capacidade desta equipe”, disse o presidente. A secretária Socorro Neri aproveitou o evento para anunciar que a SEE vai enviar à ALEAC , o projeto para aquisição de tablets para alunos da rede estadual e a aquisição de mais notebooks para professores.

“Deputado Nicolau, eu sou grata a todo o apoio que o senhor tem nos dados na Assembléia Legislativa. Todas as vezes que batemos na sua porta, fomos atendidos. O senhor é um grande parceiro da educação, do governo”, destacou Socorro Neri.

O presidente da Câmara de Vereadores, Hamilton Costa e a presidente do núcleo do SINTEAC, Fabiana França também participaram da solenidade.

Capixaba tem três escolas estaduais, sendo duas na zona urbana e uma na zona rural e atende cerca de 1.300 alunos. O ano letivo de 2022 está previsto para começar no mês de abril.

