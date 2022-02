Bom dia! Todo cuidado é pouco…

#bomdia

Câmara dos Deputados aprova o ‘pacote do veneno’…como houve mudanças feitas no PL(6299/02) pelos parlamentares o projeto retorna ao senado…a justificativa dos apoiadores da matéria, com a entrada de mais agrotóxicos no mercado, é de que haveria redução de custos para o agricultor, o que não é verdade…nos três anos do governo Bolsonaro mais de 1.500 agrotóxicos foram liberados e não se viu redução de custos na produção…mas o certo mesmo é que sua mesa de comida é cada vez mais uma ameaça a sua saúde…tenha muito cuidado e escolha alimentos orgânicos…que são inclusive muito mais caros…é uma sinuca de bico para a saúde humana hoje no Brasil…os supermercados, nos setores de alimentos, são verdadeiras usinas de veneno à disposição dos clientes..

J R Braña B.