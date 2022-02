Capital: Nova frota de ônibus começa circular domingo

pmrbdivulgação

Prefeito Tião Bocalom apresenta parte da nova frota de ônibus da Empresa Ricco que começa a circular no domingo na capital

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou a apresentação, nesta sexta-feira, 11, no Terminal da Central de Abastecimento de Rio Branco (CEASA), de parte da nova frota de ônibus, da Empresa Ricco Transportes e Turismo LTDA, que vai operar de forma emergencial na capital a partir de domingo

Em janeiro, a empresa Auto Viação Floresta interrompeu os serviços prestados, prejudicando milhares de usuários. Diante do abandono e visando levar dignidade e direito constitucional do transporte a população rio-branquense, a gestão municipal assumiu temporariamente o controle do transporte público.

Na solenidades moradores da Parte Alta da Cidade fizeram questão de ir até o Terminal para demonstrar gratidão ao prefeito Tião Bocalom, pelo compromisso e trabalho feito em prol da população. Com cartazes nas mãos, os moradores manifestaram frases de agradecimento pela coragem do prefeito em assumir um sistema que vem com problemas há muitos anos. “O que mais me deixa revoltado é que esses ônibus, essas empresas, tinham contrato de 10 anos. Será que com tanto tempo em Rio Branco, não teve tempo de eles trocarem a frota? Era necessário haver essa mudança. O prefeito está de parabéns em ter, imediatamente, tomado providências. A população só tem a ganhar. Nós do Panorama sofremos muito com os ônibus que nos atendem lá. O ônibus não consegue subir uma ladeira, é lamentável. Ainda tem pessoas que dizem que nada mudou, nós estamos vendo a mudança com o prefeito Tião Bocalom. Estamos muito satisfeitos, a União das Associações da Parte Alta, com a mudança, o povo só tem a ganhar com isso e o prefeito está de parabéns”, parabenizou Armando dos Santos, presidente da associação dos moradores do jardim panorama.

O prefeito Tião Bocalom fez questão de constatar o funcionamento e bom estado dos veículos junto ao diretor de Transportes da Superintendência de Transito de Rio Branco (Rbtrans), Clendes Vilas Boas. No dia 20 de janeiro, Vilas Boas sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e precisa utilizar a cadeira de rodas enquanto se recupera. Segundo ele, os ônibus antigos causavam muitos transtornos à população, principalmente aos cadeirantes e agradece o Bocalom pela qualidade do novo transporte público da capital. “A resposta o prefeito está dando. O Tião é a vontade de Deus nessa cidade, veio para fazer as coisas funcionarem. Ele é um homem de coragem e essa resposta foi dada em uma boa hora para a população de Rio Branco e ao usuario que vinha a tanto tempo sofrendo, principalmente os cadeirantes. Hoje eu estou convalescente e vejo o quanto as pessoas necessitadas precisam de um grande homem como o Tião Bocalom”, frisou o diretor.

Além dos ônibus, o município vai ser contemplado com três micro-ônibus. Segundo a sócia-proprietária da Empresa Ricco, Bruna Fernandes Dias, os micro-ônibus vão atender as comunidades mais afastadas da capital. “A previsão de chegada é amanhã de tarde. Eles estão vindo para poder atender essa comunidade em que os ônibus não conseguem acessar. São ônibus que também possuem ar condicionado e em perfeito estado para atender da melhor forma a população rio-branquense”, ressaltou a sócia-proprietária da Empresa Ricco.

O líder do prefeito na Câmara dos Vereadores, Raimundo Castro, elogiou Tião Bocalom pela coragem e ressaltou que o prefeito vem há muito tempo lutando pelos usuários do Transporte Coletivo, e um exemplo disso foi quando o gestor baixou o preço da passagem de ônibus de R$ 4,00 para R$ 3,50.“A população que pagava aquelas gratuidades, fizemos um reajuste junto com o prefeito, pois tinha muita gente que não tinha direito a essa gratuidade, e esse trabalho em conjunto do Legislativo e o Executivo conseguiu baixar 50 centavos da passagem enquanto tudo estava dobrando de valor, combustível, nós fomos um dos únicos municípios que conseguiram baixar a passagem de ônibus”, frisou o vereador.

Tião Bocalom enfatizou estar feliz em poder a cada dia levar mais dignidade a população acreana e aos usuários do transporte público da capital. “Eu estou muito feliz em a gente poder começar a dar rumo ao Transporte Coletivo de Rio Branco. Um novo rumo em que nossos passageiros vão poder saber que, se tem um ônibus marcado para sair 10h, vai sair 10h. A nossa população merece uma coisa melhor. A gente tomou essa decisão, de fazer a intervenção, de ir para cima, para resolver o problema do Transporte Coletivo. Nós também baixamos a passagem enquanto tudo estava dobrando de preço. Estou vendo que no Brasil inteiro está tendo problemas com o Transporte Coletivo e aqui a gente achou a nossa solução, aqui pela Prefeitura de Rio Branco, através da equipe do Rbtrans, uma equipe muito competente, dedicada e que sabe que temos que achar soluções e eu acredito que achamos a solução”, enfatizou o prefeito.

Na ocasião, estiveram presentes os vereadores Raimundo Castro, Célio Gadelha, Samir Bestene, Raimundo Nenê, Antônio Moraes, Joaquim Florêncio e Rutênio Sá, o Secretário Municipal de Agropecuária (Seagro), Eracides Caetano, o Secretário Municipal da Casa Civil, Valtim José, o Assessor Especial de Articulação Institucional, Helder Paiva, o Assessor Especial para Assuntos Jurídicos, Jorge Bezerra, o superintendente da RBTrans em exercício, Francisco José Benício Dias, o Diretor de Transportes da Superintendência de Transito de Rio Branco (Rbtrans), Clendes Vilas Boas, o diretor de Trânsito da Rbtrans, João Marcos Luz e demais autoridades.

