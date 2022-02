Vamos vender jaca pros ingleses….!

#jaca

J R Braña B – R$ 1.140,00 – Nessa feira com preço em Libra, a jaca tá em promoção rsrsrsr…mais de mil conto por uma fruta…absurdamente caro demais!…mesmo o Salário Mínimo na Inglaterra sendo mais de R$ 9 mil (ou 1.312 Libras)…motivo da carestia: maioria sequer conhece essa fruta…vira atração turística…lembro que uma vez, andando por lá, no café da manhã, havia a nossa castanha…eles falavam como uma grande coisa (e é), mas pra nós, nativos do Acre, castanha não é novidade…a solução popular para comer essa jaca aí é dividir por 11 essa despesa…sai por uma balela em Libras…a foto abaixo foi publicada pelo jornalista da BBC Ricardo Senra.

1000 reais a jaca pic.twitter.com/oYDnOUKMvR — Ricardo Senra (@ricksenra) February 12, 2022

J R Braña B.